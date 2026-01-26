Происшествия 26.01.2026 в 11:45

В Бурятии погиб очень наглый вор электричества

Он воровал так много энергии, что не выдержала и загорелась проводка
Текст: Петр Санжиев
Фото: freepik.com

Морозная зима ознаменовалась в Бурятии ростом пожаров. Уже зарегистрирован 171 пожар, что на 20 процентов больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Погибли 8 человек (+60 процентов к уровню годичной давности), травмированы 10 (-37 процентов). Отметим, что в текущей статистике, к счастью, нет детей. Об этом сообщил Александр Баранов, замначальника ГУ МЧС России по Бурятии.

Чем дольше морозы, тем больше опережение. На 17 января уровень годичной давности по числу пожаров был превышен на 4 процента. 21 января на 16 процентов, а сейчас на 20. По сообщениям энергетиков, Бурятия в дни лютого мороза установила новый рекорд электропотребления.

В том числе, свой вклад внесли потребители-нарушители. Кое-кто из таких даже погиб. Буквально недавно с одном сельском районе республике в жилище электровора произошел пожар. Погиб мужчина. При разбирательстве выяснилось, что он включил дома три электронагревательных прибора. Причем один из них был кустарного изготовления.

На проводах, которые проходили рядом с домом, обнаружили набросы, говорящие о воровстве гражданином электричества. Чрезмерная нагрузка, которая пришлась на проводку внутри дома, привела к короткому замыканию. Произошел пожар, в результате которого человек погиб.


Теги
пожары статистика энерговоры МЧС

