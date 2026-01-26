В Улан-Удэ пенсионерка умерла после ДТП у кладбища

Вчера днем, 25 января, 29-летний водитель автомашины «Тойота Камри Грация» совершил ДТП. Следуя по Спиртзаводскому тракту в Улан-Удэ, в районе отворота на кладбище «Южное» он столкнулся с впереди идущим автомобилем «Ниссан Марч».

- В результате ДТП два пассажира «Ниссана» (76-летний мужчина и 73-летняя женщина) с травмами доставлены в БСМП. Через несколько часов после госпитализации пожилая женщина скончалась, - сообщили в гИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ