Происшествия 26.01.2026 в 11:58
В Улан-Удэ пенсионерка умерла после ДТП у кладбища
От полученных травм пожилая женщина скончалась в БСМП
Текст: Елена Кокорина
Вчера днем, 25 января, 29-летний водитель автомашины «Тойота Камри Грация» совершил ДТП. Следуя по Спиртзаводскому тракту в Улан-Удэ, в районе отворота на кладбище «Южное» он столкнулся с впереди идущим автомобилем «Ниссан Марч».
- В результате ДТП два пассажира «Ниссана» (76-летний мужчина и 73-летняя женщина) с травмами доставлены в БСМП. Через несколько часов после госпитализации пожилая женщина скончалась, - сообщили в гИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
Тегидтп