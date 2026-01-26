Происшествия 26.01.2026 в 12:36
В Бурятии под лед ушел «японец» с двумя мужчинами
Один из них погиб
Возле села Шигаево Кабанского района Бурятии провалился под лёд автомобиль Honda C-RV. Трагедия произошла сегодня в дельте Селенги.
Глубина провала составила 6 метров. В машине находились два человека. Один из них погиб.
«Второй мужчина выбрался самостоятельно и доставлен местными жителями в зимовье», - сообщили в ТГ-канале Кабанск-инфо.24/7.
В МЧС по Бурятии уточнили, что погибшим оказался водитель. Спасшийся мужчина в медицинской помощи не нуждается.
«Накануне сильный ветер способствовал разлому льда на Байкале. За ночь трещины засыпало снегом. Вероятнее всего, автомобиль попал в один из разломов и быстро ушел на дно», - сказал главный госинспектор по маломерным судам ГУ МЧС по РБ Николай Зайцев.
