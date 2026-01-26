Происшествия 26.01.2026 в 14:29
В Улан-Удэ стартует суд по делу Михаила Пичугина
Выжившего в море путешественника обвиняют по двум статьям УК РФ
Текст: Андрей Константинов
В Октябрьский районный суд Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал в Охотском море на лодке-катамаране. За гибель во время путешествия брата и 15-летнего племянника выжившего мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Также ему инкриминируют ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Напомним, 9 августа 2024 года Михаил Пичугин с братом и племянником на катамаране «Байкат 470» выдвинулись от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. По пути у них сломался мотор, после чего судно два месяца дрейфовало в море. Брат и племянник Михаила погибли, а его самого случайно обнаружили рыбаки. Обессилевшего мужчину доставили в больницу Магадана, где его лечили и восстанавливали. После этого Михаил вернулся в Бурятию. По факту гибели его родственников было возбуждено уголовное дело.
«Управляя маломерным судном, обвиняемый проигнорировал требования о соблюдении допустимого для данного вида транспортного средства отдаления от берега на расстояние не более 3 км и прокладывал маршрут через запрещенные для таких судов районы плавания. Кроме того, он не обеспечил техническое обслуживание мотора лодки и устранение имевшихся неисправностей. На обратном пути от мыса Перовского в село Москальво примерно в 19 км от берега произошла поломка мотора, судно утратило способность передвижения и более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море. От переохлаждения и истощения родственники обвиняемого погибли. Средств спутниковой и радиосвязи на борту не имелось», - сообщали по итогам расследования в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Также следователи установили, что при регистрации судна мужчина использовал подложный документ с недостоверными сведениями о технических характеристиках мотора, вписав их в договор купли-продажи, и неправомерно заменил на корпусе мотора информационные таблички, продублировав на них представленные в орган контроля данные.
Первоначально уголовное дело было направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края, однако защита Михаила Пичугина подала ходатайство о переносе рассмотрения дела в Улан-Удэ, где обвиняемый и проживает. Верховный суд России это прошение удовлетворил.
В Октябрьском райсуде дело Михаила Пичугина передано на рассмотрение судьи Натальи Ткачевой. Дата предварительных слушаний по нему пока не определена.
