Происшествия 26.01.2026 в 14:29

В Улан-Удэ стартует суд по делу Михаила Пичугина

Выжившего в море путешественника обвиняют по двум статьям УК РФ
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ стартует суд по делу Михаила Пичугина
Фото: скриншот
В Октябрьский районный суд Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал в Охотском море на лодке-катамаране. За гибель во время путешествия брата и 15-летнего племянника выжившего мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Также ему инкриминируют ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Напомним, 9 августа 2024 года Михаил Пичугин с братом и племянником на катамаране «Байкат 470» выдвинулись от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. По пути у них сломался мотор, после чего судно два месяца дрейфовало в море. Брат и племянник Михаила погибли, а его самого случайно обнаружили рыбаки. Обессилевшего мужчину доставили в больницу Магадана, где его лечили и восстанавливали. После этого Михаил вернулся в Бурятию. По факту гибели его родственников было возбуждено уголовное дело.

«Управляя маломерным судном, обвиняемый проигнорировал требования о соблюдении допустимого для данного вида транспортного средства отдаления от берега на расстояние не более 3 км и прокладывал маршрут через запрещенные для таких судов районы плавания. Кроме того, он не обеспечил техническое обслуживание мотора лодки и устранение имевшихся неисправностей. На обратном пути от мыса Перовского в село Москальво примерно в 19 км от берега произошла поломка мотора, судно утратило способность передвижения и более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море. От переохлаждения и истощения родственники обвиняемого погибли. Средств спутниковой и радиосвязи на борту не имелось», - сообщали по итогам расследования в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Также следователи установили, что при регистрации судна мужчина использовал подложный документ с недостоверными сведениями о технических характеристиках мотора, вписав их в договор купли-продажи, и неправомерно заменил на корпусе мотора информационные таблички, продублировав на них представленные в орган контроля данные.

Первоначально уголовное дело было направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края, однако защита Михаила Пичугина подала ходатайство о переносе рассмотрения дела в Улан-Удэ, где обвиняемый и проживает. Верховный суд России это прошение удовлетворил.

В Октябрьском райсуде дело Михаила Пичугина передано на рассмотрение судьи Натальи Ткачевой. Дата предварительных слушаний по нему пока не определена.
Теги
Пичугин спасение суд

Все новости

В Улан-Удэ не могут устранить аварию с выходом воды
26.01.2026 в 15:29
В вузе Бурятии новоиспеченным докторам наук выплачивают по полмиллиона
26.01.2026 в 15:14
В Бурятии появится центр сельского туризма «Борьёо таламни» за 4 млн рублей
26.01.2026 в 14:47
В Улан-Удэ стартует суд по делу Михаила Пичугина
26.01.2026 в 14:29
Гармонисты из Бурятии дали жару в Новосибирске
26.01.2026 в 13:34
Коммунальщики Улан-Удэ снова будут работать по ночам
26.01.2026 в 12:52
В Бурятии под лед ушел «японец» с двумя мужчинами
26.01.2026 в 12:36
В Бурятии увековечат память экс-ректора ВСГИК профессора Сергея Никифорова
26.01.2026 в 12:32
В автобусах Улан-Удэ усилили контроль за оплатой проезда
26.01.2026 в 12:25
В Бурятии многодетная семья чуть не погибла от перекалившейся печки
26.01.2026 в 12:23
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Улан-Удэ не могут устранить аварию с выходом воды
К четырем машинам добавили еще три
26.01.2026 в 15:29
В Бурятии под лед ушел «японец» с двумя мужчинами
Один из них погиб
26.01.2026 в 12:36
В Бурятии многодетная семья чуть не погибла от перекалившейся печки
Ее топили практически без перерыва
26.01.2026 в 12:23
В Улан-Удэ пенсионерка умерла после ДТП у кладбища
От полученных травм пожилая женщина скончалась в БСМП
26.01.2026 в 11:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru