В Улан-Удэ не могут устранить аварию с выходом воды

К четырем машинам добавили еще три
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ на улице Асеева продолжаются работы по устранению выхода воды на поверхность. МУП «Водоканал» рассказал о текущей ситуации и предпринимаемых мерах.

- На данный момент осуществлён переход с левой нитки трубопровода на правую — это позволило сохранить услугу для потребителей. Получив согласование от ресурсоснабжающих организаций приступили к земляным работам для оперативного доступа к месту повреждения, - сообщают в Водоканале.

Сейчас продолжается активная откачка воды. К двум ранее задействованным илососам добавлены ещё три. Всего на месте работает пять данных видов техники, добавили в ведомстве.

Напомним, авария произошла сегодня утром на улице Асеева в Советском районе города. Работы ведутся без отключения воды и потребители продолжают получать услугу в полном объёме

Фото: «Водоканал»

В Улан-Удэ не могут устранить аварию с выходом воды
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

