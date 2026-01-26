В Бурятии водитель катал подростка на привязанном капоте от грузовика

В Кабанском районе Бурятии 17-летний подросток угодил в больницу с тяжелыми травмами после ДТП. Все случилось сегодня ночью на станции Посольская.

Предварительно, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» перевозил пострадавшего юношу на привязанном к автомобилю капоте от грузовой машины. Во время движения они столкнулись с автомобилем «Тойота Алион».

Травмированного подростка госпитализировали. У него зафиксировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, перелом костей таза, глазницы и носа. Как оказалось, у его приятеля не было права управления транспортными средствами. По факту произошедшего проводится проверка.

«Катание на привязанных к автомобилю предметах и любых не предназначенных для этого средствах крайне опасно. Их неконтролируемое движение может привести к столкновениям с транспортными средствами, деревьями и иными препятствиями, создавая угрозу жизни и здоровью», - напомнили в ГАИ республики.