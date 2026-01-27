В Улан-Удэ вспыхнула постройка в шаманском центре «Тэнгэри»

Сегодня утром в Улан-Удэ случился пожар на улице Барнаульская – на территории религиозного центра «Тэнгэри». На место выехали сотрудники МЧС.

Выяснилось, что там загорелось отдельно стоящее нежилое строение. Пожар ликвидировали на площади 56 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

«Всего на тушении работали 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительная причина – короткое замыкание», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.