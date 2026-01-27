В Улан-Удэ водителя наказали за смерть мотоциклиста

Происшествие случилось утром 10 сентября 2025 года на улице Ключевская в районе остановки «Товары Бурятии». Там водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл», выезжая на главную дорогу, не заметил мотоциклиста на «Кавасаки». Байкер тоже не успел отвернуть и врезался в бок кроссовера. Удар был настолько сильный, что машину развернуло на 180 градусов, а у мотоцикла оторвало всю переднюю часть. Сам байкер и улетел намного метров вперед и умер еще до приезда скорой от множества тяжелых травм.





На суде мужчина признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Родственники погибшего мотоциклиста против этого не возражали, сообщив, что подсудимый принес извинения и возместил моральный ущерб. Они просили не наказывать мужчину строго.





При вынесении приговора суд учел их мнение, а также пожилой возраст подсудимого, неудовлетворительное состояние его здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, дипломы, благодарности и грамоты. Отягчающих наказание обстоятельств суд не усмотрел.









Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ», аварком «Кузов-салон», ГИБДД