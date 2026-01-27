Происшествия 27.01.2026 в 11:44

В Улан-Удэ водителя наказали за смерть мотоциклиста

Мужчину приговорили к принудительным работам
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водителя наказали за смерть мотоциклиста
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении водителя «Ниссана», который устроил жуткое ДТП с мотоциклистом. В результате аварии 24-летний байкер погиб от страшных травм, а автомобилист оказался на скамье подсудимых.

Происшествие случилось утром 10 сентября 2025 года на улице Ключевская в районе остановки «Товары Бурятии». Там водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл», выезжая на главную дорогу, не заметил мотоциклиста на «Кавасаки». Байкер тоже не успел отвернуть и врезался в бок кроссовера. Удар был настолько сильный, что машину развернуло на 180 градусов, а у мотоцикла оторвало всю переднюю часть. Сам байкер и улетел намного метров вперед и умер еще до приезда скорой от множества тяжелых травм.


После аварии на водителя «Ниссана» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На суде мужчина признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Родственники погибшего мотоциклиста против этого не возражали, сообщив, что подсудимый принес извинения и возместил моральный ущерб. Они просили не наказывать мужчину строго.


При вынесении приговора суд учел их мнение, а также пожилой возраст подсудимого, неудовлетворительное состояние его здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, дипломы, благодарности и грамоты. Отягчающих наказание обстоятельств суд не усмотрел.


В результате суд приговорил водителя «Ниссана» к полутора годам принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок полтора года.

Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ», аварком «Кузов-салон», ГИБДД
Теги
ДТП суд

Все новости

«Сделала три смертельных укола»
27.01.2026 в 12:40
95% экспорта Монголии пришлось на вывоз полезных ископаемых
27.01.2026 в 12:24
В Бурятии водолазы подняли тело утонувшего на Байкале водителя
27.01.2026 в 12:23
В Чите мошенники получили второй срок за газификацию города
27.01.2026 в 12:15
Жителей Бурятии предупредили о запуске электросирен
27.01.2026 в 12:12
Житель Бурятии насмерть забил ногами и кулаками собутыльницу с инвалидностью
27.01.2026 в 12:12
Жители Бурятии открыто идут на грабеж магазинного алкоголя
27.01.2026 в 11:56
Житель Улан-Удэ вытащил из горящей машины мужчину
27.01.2026 в 11:50
В Улан-Удэ водителя наказали за смерть мотоциклиста
27.01.2026 в 11:44
Юрий Трутнев дал интервью телеканалу «Россия-24» по итогу «январских слушаний»
27.01.2026 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
«Сделала три смертельных укола»
В Новосибирске хозяйке кота, убитого практиканткой в ветклинике, выплатят 30 тысяч
27.01.2026 в 12:40
В Бурятии водолазы подняли тело утонувшего на Байкале водителя
Машина ушла на глубину 6 метров
27.01.2026 в 12:23
Житель Улан-Удэ вытащил из горящей машины мужчину
При этом сам получил ожоги рук
27.01.2026 в 11:50
В Бурятии оскандалившегося чиновника не выпускают из дома
Суд не исключает, что Анатолий Урбанов может скрыться
27.01.2026 в 10:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru