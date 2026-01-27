Житель Улан-Удэ вытащил из горящей машины мужчину

В столице Бурятии жительницы поселка Южный стали свидетельницами жуткого инцидента и настоящего подвига. Несколько дней назад там загорелся автомобиль, внутри находился человек.

Неравнодушный прохожий решил проверить, нет ли в салоне людей, и обнаружил внутри мужчину. Как сообщает ТГ-канал «Весь Улан-Удэ», очевидец не растерялся и вытащил пострадавшего. При этом сам получил ожоги рук.

Наблюдавшие за происходящим женщины в тот момент очень переживали за спасателя:

«Он куда лезет-то! Упал… Сейчас же бензобак взорвется, мама дорогая!».

В паблике надеются, что героя обязательно наградят.