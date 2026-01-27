Происшествия 27.01.2026 в 12:23
В Бурятии водолазы подняли тело утонувшего на Байкале водителя
Машина ушла на глубину 6 метров
Текст: Андрей Константинов
На Байкале спасатели Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС обнаружили и подняли тело водителя, автомобиль которого провалился под лед.
«Водолазы спустились на глубину 6 метров и обнаружили автомобиль. Тело утонувшего мужчины находилось на водительском сидении, его подняли и передали сотрудникам полиции», - рассказали спасатели.
Напомним, «Хонда ЦРВ» ушла под лед на Байкале в районе дельты Селенги возле села Шигаево. В машине находились два человека. Один из них успел выбраться, ему оказали помощь местные жители.
Тегинесчастный случай