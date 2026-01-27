Происшествия 27.01.2026 в 12:40
«Сделала три смертельных укола»
В Новосибирске хозяйке кота, убитого практиканткой в ветклинике, выплатят 30 тысяч
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске прекратили уголовное дело о гибели породистого кота Симбы, которого, по версии следствия, убила стажерка в ветклинике. Привлечь девушку к уголовной ответственности не удалось, а владелице животного выплатят 30 тысяч рублей компенсации вместо запрошенных 210 тысяч. Об этом КП-Новосибирск рассказал юрист Сергей Егоров, представлявший интересы потерпевшей.
21 апреля 2023 года Елизавета привезла пятилетнего Симбу в ветклинику: у кота была мочекаменная болезнь, требовалась помощь ветеринаров.
— Я привезла Симбу в 6.50 утра. Положила его на стол, и в этот момент вышла сотрудница клиники Елена имя изменено. Начала говорить: «Апартаменты готовы. Я тебя сейчас заговорю котик, и ты болеть не будешь». Мне она показалась странной, до этого я ее не видела. Я Симбе на прощание сказала: «Сыночек, давай поправляйся», а сама уехала, — рассказывала тогда КП-Новосибирск хозяйка.
Через полтора часа Елизавете позвонили и сказали: «Сердце вашего кота не выдержало».
— Я не помню, как домой доехала. Потом вернулась в клинику, подписала документы на кремацию. Анастезиолог ко мне вышла и сказала, что это очень странная реакция на препарат, — вспоминала хозяйка кота.
Елизавета запросила записи с камер видеонаблюдения. На видео была та самая стажерка Елена. По словам владелицы кота, на кадрах видно, как девушка трижды делает животному уколы, пока рядом никого нет. После каждого введения препарата врачам удавалось реанимировать кота, но после третьего раза Симбу уже не спасли.
В клинике, со слов Елизаветы, практикантка призналась в содеянном и попросила лишь об одном — не сообщать о случившемся в колледж. Однако хозяйка кота обратилась в полицию.
Позже студентку отчислили из учебного заведения. Комментировать произошедшее она отказалась.
Уголовное дело, как сообщает юрист Сергей Егоров, возбудили спустя шесть месяцев после подачи заявления, однако расследование ни к чему не привело.
— Вынесено постановление о прекращении уголовного дела, привлечь к уголовной ответственности виновное лицо не представляется возможным. Все было исключительно формально. Все следственные и процессуальные действия проводились только после моих жалоб, — говорит Сергей Егоров, основатель проекта «Егоров и партнеры», который направлен на защиту прав животных.
По его словам, несвоевременное возбуждение дела стало ключевым фактором.
— Пока дела не было, человека даже не опросили. Потом, уже в рамках расследуемого уголовного дела, ее ни разу не допросили — ни как подозреваемую, ни как свидетеля. За два года ее вообще никто не вызвал, не увидел, не нашел, ничего с ней не сделал.
В результате девушка свободно перемещалась по стране и за ее пределами. По данным юриста, за это время она около десяти раз ездила в Казахстан.
Летом 2024 года зоозащитники нашли новый аккаунт Елены в соцсетях. Та сообщила, что собирается прилететь в Новосибирск.
— Я предлагал полицейским организовать встречу — под видом передачи подарка или посылки родственникам. Можно было согласовать время и место и задержать ее. Никто ничего не сделал, — рассказывает Егоров.
В итоге девушка снова уехала в Казахстан, а затем, по имеющейся информации, переехала в Сочи. В Казахстане ее отчислили из учебного заведения — диплом она так и не получила.
Уголовное дело прекратили в мае 2025 года — по истечении сроков давности.
— По закону это означает: да, лицо виновно, да, оно совершило преступление, но освобождается от наказания, — объясняет Егоров.
После этого сторона потерпевшей обратилась в суд с иском о компенсации за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства.
23 января 2026 года Новосибирский областной суд вынес решение: из запрошенных 210 тысяч рублей присудить 30 тысяч.
Тегиживотные