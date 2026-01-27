В Бурятии многодетная мать умерла, пытаясь отогреть дом

В селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии из-за отравления угарным газом погибла молодая мама. В те дни температура опустилась ниже 40 градусов, также произошло отключение света.

Чтобы не замерзнуть и не дать котлу заледенеть, женщина запустила генератор. Это решение стоило ей жизни. Трое детей остались сиротами.

Ситуацию прокомментировала председатель Общественной палаты Бурятии. Татьяна Думнова призвала жителей не использовать бензиновые или дизельные генераторы в помещении, гараже, пристройке или под окнами. Угарный газ не имеет запаха, убивает тихо и быстро.

«Мы все хотим сэкономить, боимся разморозить систему, хотим пережить холода. Но никакие деньги, никакой ремонт не стоят человеческой жизни. Не отказывайтесь полностью от «старого» резерва, например, печи. Сети не всегда выдерживают, а аварии могут длиться долго. Доверяйте только специалистам. Не пытайтесь чинить, растапливать, «реанимировать» оборудование в экстренной ситуации, если не уверены на 100%. Энергетики обязаны устранить аварию в течение суток. Но эти сутки можно и нужно переждать в безопасности», - сказала Татьяна Думнова.

Напомним, это уже вторая подобная трагедия за последнее время. 13 декабря 2025 года в СНТ Черемушки супружеская пара и их младший ребенок погибли от отравления угарным газом. Тогда в доме поставили дизельный генератор (электроснабжение отключили из-за неоплаченных счетов). Сиротами остались семеро детей, шестеро из которых несовершеннолетние.