Происшествия 27.01.2026 в 15:24

В Бурятии многодетная мать умерла, пытаясь отогреть дом

Женщина отравилась угарным газом, запустив генератор
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии многодетная мать умерла, пытаясь отогреть дом
Фото: архив «Номер один»

В селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии из-за отравления угарным газом погибла молодая мама. В те дни температура опустилась ниже 40 градусов, также произошло отключение света.

Чтобы не замерзнуть и не дать котлу заледенеть, женщина запустила генератор. Это решение стоило ей жизни. Трое детей остались сиротами.

Ситуацию прокомментировала председатель Общественной палаты Бурятии. Татьяна Думнова призвала жителей не использовать бензиновые или дизельные генераторы в помещении, гараже, пристройке или под окнами. Угарный газ не имеет запаха, убивает тихо и быстро.

«Мы все хотим сэкономить, боимся разморозить систему, хотим пережить холода. Но никакие деньги, никакой ремонт не стоят человеческой жизни. Не отказывайтесь полностью от «старого» резерва, например, печи. Сети не всегда выдерживают, а аварии могут длиться долго. Доверяйте только специалистам. Не пытайтесь чинить, растапливать, «реанимировать» оборудование в экстренной ситуации, если не уверены на 100%. Энергетики обязаны устранить аварию в течение суток. Но эти сутки можно и нужно переждать в безопасности», - сказала Татьяна Думнова.

Напомним, это уже вторая подобная трагедия за последнее время. 13 декабря 2025 года в СНТ Черемушки супружеская пара и их младший ребенок погибли от отравления угарным газом. Тогда в доме поставили дизельный генератор (электроснабжение отключили из-за неоплаченных счетов). Сиротами остались семеро детей, шестеро из которых несовершеннолетние.

Теги
несчастный случай

Все новости

В Бурятии многодетная мать умерла, пытаясь отогреть дом
27.01.2026 в 15:24
Коммунальщики рассказали о стекловидной наледи на дорогах Улан-Удэ
27.01.2026 в 15:05
В Бурятии компания друзей променяла мясо на коноплю
27.01.2026 в 15:04
В Бурятии построят новый корпус детского дома-интерната
27.01.2026 в 14:36
В Закаменском районе Бурятии чествовали семью Гармаевых
27.01.2026 в 14:23
Автоугонщику в Улан-Удэ добавили еще одну статью
27.01.2026 в 14:17
В Монголии проверят деятельность российско-монгольской железной дороги
27.01.2026 в 14:10
Депутат из Бурятии метит в президенты
27.01.2026 в 13:05
Замглавы Мухоршибирского района Бурятии получил новый пост
27.01.2026 в 13:02
ТОСовское движение Бурятии признали лучшим в России
27.01.2026 в 12:47
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
«Сделала три смертельных укола»
В Новосибирске хозяйке кота, убитого практиканткой в ветклинике, выплатят 30 тысяч
27.01.2026 в 12:40
В Бурятии водолазы подняли тело утонувшего на Байкале водителя
Машина ушла на глубину 6 метров
27.01.2026 в 12:23
Житель Улан-Удэ вытащил из горящей машины мужчину
При этом сам получил ожоги рук
27.01.2026 в 11:50
В Улан-Удэ водителя наказали за смерть мотоциклиста
Мужчину приговорили к принудительным работам
27.01.2026 в 11:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru