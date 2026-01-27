Происшествия 27.01.2026 в 15:47

Труп многодетной матери из Нижней Иволги нашли в гараже

Прокуратура Иволгинского района проводит проверку
Текст: Карина Перова
Труп многодетной матери из Нижней Иволги нашли в гараже
Фото: прокуратура Бурятии

Прокуратура Иволгинского района Бурятии проводит проверку по факту гибели многодетной матери в селе Нижняя Иволга.

Как стало известно, трагедия произошла в ночь с 22 на 23 января на улице Изумрудная. Труп 44-летней женщины обнаружили в сильно задымленном гараже около жилого дома. Обстоятельства произошедшего выясняются, в том числе причина смерти сельчанки.

«Надзорным ведомством будет дана оценка законности принятого следственным органом правового решения, а также соблюдению законодательства об электроснабжении уполномоченной сетевой организацией. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по права ребенка в Бурятии. По словам Вероники Штыкиной, дети сейчас с отцом. Муниципалитет оказывает семье необходимую помощь.

Позднее в администрации Иволгинского района добавили, что в тот роковой день произошло переключение на сетях электроснабжения. Так как все случилось в период сильных морозов, жителям пришлось искать альтернативные способы обогрева. Напомним, ранее сообщалось, что женщина запустила дизельный генератор.

«В результате нарушения правил эксплуатации в закрытом помещении гаража произошло накопление угарного газа, что и привело к смертельному отравлению», - подчеркнули в райадминистрации.


прокуратура несчастный случай Нижняя Иволга

