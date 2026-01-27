Происшествия 27.01.2026 в 16:53
Из-за аварии центр Улан-Удэ отключили от холодной воды
Подрядчик повредил водопровод
Текст: Елена Кокорина
Сегодня днем, 27 января, на ул. Балтахинова, д. 36 при проведении земляных работ подрядной организацией, была повреждена водопроводная сеть диаметром 150 мм. В результате аварии временно прекращена подача холодного водоснабжения в многоквартирные дома, расположенные по адресам ул. Балтахинова, д. 36 и Куйбышева, д. 28.
- На месте аварии работают бригада аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал» и представители подрядной организации. Выполняются мероприятия по локализации аварийной ситуации и восстановлению подачи холодного водоснабжения. Для обеспечения жителей водой организован подвоз питьевой воды, - сообщили в МУП «Водоканал».
Телефон диспетчерской службы МУП «Водоканал» 44-00-00 и 44-10-33.
Фото: «Водоканал»
Тегиавария