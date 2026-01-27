В Улан-Удэ 12 пассажиров автобуса попали в ДТП

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием автобуса. Сегодня днём на проспекте 50 лет Октября в 44-летний водитель автобуса № 57 столкнулся с впереди движущимся автомобилем «УАЗ» под управлением 69-летнего мужчины.

- В момент происшествия в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Детей среди них не было. В результате ДТП медпомощь понадобилась одной из пассажирок автобуса, которая доставлена в больницу, - прокомментировали в полиции республики.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: полиция РБ