12 человек получили травмы в ДТП с автобусом, ехавшим из Иркутска в Улан-Удэ

«Предварительно, водитель большегруза, ехавший со стороны Бурятии, не выбрал безопасной скорости. В результате его полуприцеп вынесло на встречную полосу, по которой двигался пассажирский микроавтобус. После столкновения автобус отбросило на грузовую машину, ехавшую попутно по правой полосе», - рассказали в ГИБДД Иркутской области.





По данным областной прокуратуры, в результате происшествия различные травмы получили 12 человек, пятеро из них госпитализированы. В их числе водитель микроавтобуса, который находится в тяжелом состоянии.









Фото: ГИБДД Иркутской области

Правоохранители Иркутской области возбудили уголовное дело по факту аварии с участием пассажирского микроавтобуса «Хайс», ехавшего из столицы Приангарья в Улан-Удэ. Она случилась вчера около 17 часов на трассе «Байкал» около села Мангутай Слюдянского района.Как уточнили в прокуратуре, уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).«Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, оценит законность принятых следователями решений», - отметили в надзорном ведомстве.