В Улан‑Удэ перекрыли дорогу из-за аварии

С решением проблемы не могут справиться третий день
Текст: Елена Кокорина
Из-за ремонтных работ в связи с аварийной ситуацией в Советском районе Улан-Удэ, пришлось перекрыть участок дороги от перекрёстка улицы Асеева до перекрёстка улицы Воровского. Срок перекрытия с 9:30 28 января до 00:00 29.01.2026.

Для объезда рекомендуется использовать следующий маршрут: ул. Воровского - ул. Жанаева - ул. Оцимика.

- Планируйте маршруты объезда заранее. Соблюдайте требования дорожных знаков и указаний регулировщиков. Будьте внимательны и осторожны в зоне проведения работ. Благодарим за понимание и терпение, - сообщили в МУП «Водоканал».

Диспетчерская служба МУП «Водоканал»: 44‑00‑00, 44‑10‑33.

Напомним, авария произошла 26 января утром на улице Асеева в Советском районе города. Работы ведутся без отключения воды и потребители продолжают получать услугу в полном объёме, подчеркнули в Водоканале.

Фото: МУП Водоканал

авария

