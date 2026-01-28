Житель Улан-Удэ давил пешехода из хулиганских побуждений

Напомним, резонансное происшествие случилось вечером 31 августа 2025 года в районе дома №2 по ул. Модогоева и попало на видео. На кадрах можно было увидеть, что между водителем автомобиля «Тойота Целика» и пешеходом возникла явно конфликтная ситуация. Оба упорно продолжали движение – пешеход шёл по переходу, а водитель ехал. В какой-то момент пешеход вплотную оказался перед машиной и, вероятно, высказал что-то нелестное в адрес автомобилиста.





Скрывшегося водителя «Тойоты» удалось найти и задержать. Им оказался 23-летний молодой человек, не имеющий прав. Парня отправили под домашний арест. Следственный комитет Бурятии возбудил на него уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Однако впоследствии действия фигуранта переквалифицировали на более тяжкую статью «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».







