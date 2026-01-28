Происшествия 28.01.2026 в 14:30
Житель Улан-Удэ давил пешехода из хулиганских побуждений
Дело агрессивного водителя поступило в суд
Текст: Андрей Константинов
В Советский районный суд поступило уголовное дело в отношении молодого человека, который пытался задавить пешехода в центре Улан-Удэ. По итогам следствия ему инкриминировали ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п. «и» УК РФ – «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».
Тот в ответ специально свернул в сторону мужчины, сбил его с ног и поехал дальше. В результате пешеход получил травму и был госпитализирован.
Напомним, резонансное происшествие случилось вечером 31 августа 2025 года в районе дома №2 по ул. Модогоева и попало на видео. На кадрах можно было увидеть, что между водителем автомобиля «Тойота Целика» и пешеходом возникла явно конфликтная ситуация. Оба упорно продолжали движение – пешеход шёл по переходу, а водитель ехал. В какой-то момент пешеход вплотную оказался перед машиной и, вероятно, высказал что-то нелестное в адрес автомобилиста.
Тот в ответ специально свернул в сторону мужчины, сбил его с ног и поехал дальше. В результате пешеход получил травму и был госпитализирован.
Скрывшегося водителя «Тойоты» удалось найти и задержать. Им оказался 23-летний молодой человек, не имеющий прав. Парня отправили под домашний арест. Следственный комитет Бурятии возбудил на него уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Однако впоследствии действия фигуранта переквалифицировали на более тяжкую статью «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».
Тегипокушение