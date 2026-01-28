Происшествия 28.01.2026 в 13:34

На Борсоева в Улан-Удэ столкнулись четыре иномарки

В ДТП пострадало двое детей
Текст: Елена Кокорина
На Борсоева в Улан-Удэ столкнулись четыре иномарки

Сотрудники ГИБДД Бурятии устанавливают обстоятельства ДТП с участием четырёх автомобилей. По предварительным данным, сегодня утром в Улан-Удэ на улице Борсоева столкнулись «Форд Транзит», «Вольво», «Хонда» и «Мерседес».

- Установлено, что водитель автомобиля «Форд Транзит» допустил столкновение с «Вольво», после чего произошло последовательное столкновение ещё с двумя транспортными средствами. В результате аварии травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров 2025 года рождения. Они были доставлены в медицинское учреждение, - сообщил старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Улан-Удэ Тамир Занхоев.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: freepik

