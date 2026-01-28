Происшествия 28.01.2026 в 17:28
В Бурятии пятерых китайцев разлучили с «беременными» женами
Организатор и участники миграционной ОПГ получили сроки
Текст: Андрей Константинов
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении шестерых членов организованной группы, занимающихся фиктивной постановкой на учет иностранцев. В нее входили несколько человек, в том числе профессиональный адвокат. Кроме того, к криминальным деяниям оказались причастны сотрудники полиции из Управления по вопросам миграции МВД Бурятии, а также высокопоставленная работница ЗАГСа.
Как сообщили в пресс-службе суда, злоумышленники нашли пятерых граждан Китая, готовых заплатить деньги, чтобы получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России. Сначала преступники фиктивно ставили иностранцев на миграционный учёт в квартирах в Улан-Удэ и в Гусиноозерске, без фактического предоставления жилья.
Затем фигуранты подыскали 5 женщин, согласившихся за 40-80 тысяч рублей вступить в фиктивные браки с китайцами. Благодаря связям адвоката все пять браков в один день зарегистрировали в одном из городских подразделений ЗАГСа. Для этого руководителя учреждения махинаторы «подмазали» подарочным сертификатом на 10 тысяч рублей и бутылкой шампанского. Для ускорения процедуры регистрации преступники использовали поддельные медицинские справки о беременности невест.
После этого китайцы в сопровождении фигурантов подавали пакеты документов в миграционные органы для получения разрешения на временное проживание вне квоты, установленной правительством России.
Чтобы махинации не вскрылись, злоумышленники нашли коррумпированных полицейских в Управлении по вопросам миграции МВД. Те за «подарки» закрыли глаза на явные нарушения.
На миграционных махинациях фигуранты заработали несколько миллионов. Их услуги каждому китайцу обходились в 600-800 тысяч рублей.
Группировку разоблачили в конце 2023 года. По итогам расследования состоялось несколько судов. Так, сотрудницу ЗАГСа приговорили к 5 годам лишения свободы условно. Что касается двух коррумпированных полицейских, то после случившегося их уволили из органов. Уголовные дела в отношении них выделили в отдельное производство.
Как сообщили сегодня в пресс-службе суда, все шестеро подсудимых были признаны виновными.
«Организатор и участники группы приговорены к штрафам и лишению свободы на различные сроки», - сообщили в суде.
Что касается браков китайцев с жительницами Бурятии, то ранее их признали незаконными, а все выданные иностранцам разрешения на проживание в России аннулировали.
