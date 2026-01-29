Происшествия 29.01.2026 в 09:56

Военнослужащий взял в заложники женщину в Иркутске

После блокирования в одном из домов, преступник задушил жертву и сдался полиции
Текст: Иван Иванов
В Иркутске произошла тяжелая трагедия: мужчина захватил женщину в заложники и убил её, устроив сцену ревности перед супругой. Инцидент случился в ночь на 28 января, - сообщает портал «Ирсити.ру». Жертвой стала женщина из благотворительного фонда «Оберег», у неё осталось двое детей. По полученной информации, ранее находившийся в «горячей точке» мужчина, приехав домой, несколько месяцев терроризировал свою жену и 7-летнего сына — проявлял жестокость, издевался и избивал их. Волонтеры и полиция неоднократно вмешивались, однако ситуация не улучшалась.

27 января злоумышленник, вооружившись ножом, взял в заложники случайную женщину и потребовал встречи со сбежавшей от него женой. В ходе продолжительной операции, в которой участвовали полиция, ГИБДД, МЧС и другие службы, преступника уверяли отпустить женщину, но он задушил её и сдался только после этого. В результате дети остались без матери, и сейчас бабушка временно взяла на себя опеку, а психологи помогают им справиться с переживаниями.

По данным источников, нападавший был связан с военной структурой, поэтому расследование ведёт военная полиция и военный Следственный комитет. На следующий день, 28 января, было распространено сообщение: военными следственными органами СК России возбуждено дело в отношении подозреваемого  по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Как сообщила пресс-служба регионального Следкома, подозреваемый задержан согласно ст.ст. 91 и 92 УПК РФ, в Иркутский гарнизонный суд направлено ходатайство о его заключении под стражу. Следственные действия продолжаются, а расследование находится под контролем Главного военного следственного управления СК России.

Этот ужасный случай показывает, как семейное насилие, психологические проблемы и рост агрессивности  могут приводить к трагедиям в обществе.

