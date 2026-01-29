Происшествия 29.01.2026 в 09:59

В Бурятии «перебравший» водитель влетел в столб

Авария случилась на глазах женщины
Текст: Карина Перова
В Бурятии «перебравший» водитель влетел в столб
Фото: УГИБДД по Бурятии

В Иволгинском районе Бурятии пьяный 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21213» не справился с управлением и врезался в столб. Очевидицей ДТП стала местная жительница. Она возвращалась домой с работы, когда услышала резкий удар и увидела машину, влетевшую в электроопору.

Сельчанка подошла к водителю, чтобы узнать его самочувствие. От мужчины разило алкоголем. Убедившись, что медпомощь ему не требуется, она сообщила о случившемся в полицию.

На место прибыли инспекторы ДПС. Они провели освидетельствование водителя. Результат составил 0,78 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. «Ехал, встречная машина немножко ослепила…», - заявил мужчина. Авто поместили на специализированную стоянку.

В отношении сельчанина составили административные материалы по ст. 12.8 ч. 1 и ст. 12.2 ч. 2 КоАП РФ. А женщина претендует на денежное вознаграждение за сообщение о пьяном автомобилисте.

«Гражданка имеет право на получение 5 тысяч рублей. Для оформления выплаты необходимо обратиться по адресу: ул. Революции 1905г., дом 11а, кабинет № 205, с 8.30 до 17.30. Также допускается отправка заявления на получение вознаграждения по почте», - отметили в МВД по Бурятии.

