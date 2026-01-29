Происшествия 29.01.2026 в 13:00

В Бурятии студента обвиняют в 108 преступлениях

Юный махинатор оформлял займы на граждан по старым сим-картам
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии студента обвиняют в 108 преступлениях
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего студента одного из колледжей. Он обвиняется в 108 эпизодах преступлений по двум статьям уголовного кодекса. Это неправомерный доступ к компьютерной информации, а также покушение на мошенничество и мошенничество в сфере компьютерной информации.

Как рассказали в следственном ведомстве, в 2023 году в селе Новоильинск студент одного из местных техникумов придумал преступную схему хищения денег микрофинансовых организаций. Для этого он использовал сим-карты, которые после прекращения использования их прежними владельцами вновь поступали в продажу от компаний сотовой связи. На протяжении двух лет он скупал такие сим-карты, а позднее просто менял номера телефонов в электронном приложении. Затем с их помощью он восстанавливал доступ на платформе государственной информационной системы к личному кабинету старых владельцев номеров и, используя их персональные данные, оформлял на граждан займы в разных микрофинансовых организациях. 

В 34-х случаях в выдаче кредитов отказали, однако в остальных дело увенчалось успехом. Таким образом, парень похитил более 218 тысяч рублей, выведя их через анонимные электронные кошельки. Его жертвами стали 48 жителей Бурятии и Иркутской области.

«Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники полиции после попыток микрофинансовых организаций взыскать кредиты с граждан, на которых были оформлены займы. После задержания молодой человек признал вину и дал подробные показания по всем эпизодам мошенничества», - отметили в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

«Для устранения причин и условий, которые способствовали преступлениям, следователь направил представление в государственное бюджетное учреждение, обеспечивающее доступ к государственной информационной системе. Он потребовал, чтобы учреждение давало разъяснение пользователям портала о необходимости блокировки утраченных или выбывших из пользования телефонных номеров, которые были привязаны к личному кабинету», - сообщили в следственном ведомстве. 

Теги
мошенничество

Все новости

В Монголии построят металлургический завод
29.01.2026 в 13:10
В Бурятии студента обвиняют в 108 преступлениях
29.01.2026 в 13:00
В Народном Хурале чествовали самого молодого гроссмейстера Бурятии
29.01.2026 в 12:29
В Бурятии умер первый заместитель министра
29.01.2026 в 12:27
В Бурятии выступит фолк-группа AY YOLA
29.01.2026 в 11:59
Покупка трактора обернулась для жительницы Бурятии потерей 200 тысяч
29.01.2026 в 11:53
В Бурятии между Комой и Покровкой живет дерево с четырьмя стволами
29.01.2026 в 11:33
При покупке мебели в интернете жительница Бурятии потеряла деньги
29.01.2026 в 11:28
В Улан-Удэ отменили обучение для школьников второй смены
29.01.2026 в 11:12
В районе Бурятии жеребят спасают от волков
29.01.2026 в 11:11
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Бурятии «перебравший» водитель влетел в столб
Авария случилась на глазах женщины
29.01.2026 в 09:59
Военнослужащий взял в заложники женщину в Иркутске
После блокирования в одном из домов, преступник задушил жертву и сдался полиции
29.01.2026 в 09:56
В Бурятии пятерых китайцев разлучили с «беременными» женами
Организатор и участники миграционной ОПГ получили сроки
28.01.2026 в 17:28
В Улан-Удэ на дорожников возбудили уголовку
Компания представила на торги фиктивные документы
28.01.2026 в 16:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru