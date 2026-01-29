В Бурятии студента обвиняют в 108 преступлениях

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего студента одного из колледжей. Он обвиняется в 108 эпизодах преступлений по двум статьям уголовного кодекса. Это неправомерный доступ к компьютерной информации, а также покушение на мошенничество и мошенничество в сфере компьютерной информации.Как рассказали в следственном ведомстве, в 2023 году в селе Новоильинск студент одного из местных техникумов придумал преступную схему хищения денег микрофинансовых организаций. Для этого он использовал сим-карты, которые после прекращения использования их прежними владельцами вновь поступали в продажу от компаний сотовой связи. На протяжении двух лет он скупал такие сим-карты, а позднее просто менял номера телефонов в электронном приложении. Затем с их помощью он восстанавливал доступ на платформе государственной информационной системы к личному кабинету старых владельцев номеров и, используя их персональные данные, оформлял на граждан займы в разных микрофинансовых организациях.В 34-х случаях в выдаче кредитов отказали, однако в остальных дело увенчалось успехом. Таким образом, парень похитил более 218 тысяч рублей, выведя их через анонимные электронные кошельки. Его жертвами стали 48 жителей Бурятии и Иркутской области.«Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники полиции после попыток микрофинансовых организаций взыскать кредиты с граждан, на которых были оформлены займы. После задержания молодой человек признал вину и дал подробные показания по всем эпизодам мошенничества», - отметили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.«Для устранения причин и условий, которые способствовали преступлениям, следователь направил представление в государственное бюджетное учреждение, обеспечивающее доступ к государственной информационной системе. Он потребовал, чтобы учреждение давало разъяснение пользователям портала о необходимости блокировки утраченных или выбывших из пользования телефонных номеров, которые были привязаны к личному кабинету», - сообщили в следственном ведомстве.