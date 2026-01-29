Происшествия 29.01.2026 в 15:24

Житель Бурятии убил своего работодателя во время ссоры

Суд отправил его за решетку и обязал полечиться у психиатра
Текст: Елена Кокорина
Гусиноозерская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя, признав его виновным в убийстве.

- В судебном заседании установлено, что в сентябре 2025 года в улусе Жаргаланта мужчина поссорился со своим работодателем и ударил его ножом в область левой ключицы, от чего потерпевший скончался на месте. Учитывая преклонный возраст подсудимого и противоправное поведение потерпевшего, суд приговорил виновного к 7 годам 7 месяцам лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии строгого режима и прохождением лечения у врача-психиатра.

Фото: loon.site

