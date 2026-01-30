Происшествия 30.01.2026 в 09:02

В Улан-Удэ чиновник мэрии фиктивно устроил родственницу в 21 организацию

Зарплата за несуществующего работника капала ему на счет
Текст: Андрей Константинов
Фото: МВД Бурятии
В Улан-Удэ Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего консультанта финансово-экономического отдела Комитета по образованию мэрии. 40-летний экс-чиновник обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.

«В декабре 2023 года обвиняемый, используя служебного положение, фиктивно трудоустроил родственницу своей жены в ряд муниципальных образовательных учреждений на ставки специалиста по закупкам. В действительности женщина трудовые обязанности в этих организациях не исполняла, так как работала медсестрой в одном из диспансеров. Перечисляемую ей из образовательных учреждений зарплату фигурант забирал себе и использовал по своему усмотрению», - рассказали в следственном ведомстве. 


По предварительным данным, сумма похищенных средств только по двум школам составила более 550 тыс. рублей. Однако следователи располагают информацией, что в реальности женщина была фиктивно трудоустроена в 21 учреждение дошкольного, школьного и профессионального образования. Сейчас эти сведения проверяют.

«Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УЭБ и ПК МВД Бурятии. По месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски, изъята крупная сумма денег, автомобиль и другие предметы. Обвиняемый взят под стражу», - сообщили в Следственном комитете.


Фото: МВД Бурятии
мошенничество мэрия

