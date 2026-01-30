У сельчанина из Бурятии сгорел гараж с двумя машинами

Вчера утром, 29 января, пока по неустановленной причине, у жителя села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района случился пожар. В результате возгорания в ДНП «Жарки» были уничтожены гараж и две машины, находящиеся в нем. Частично пострадал и дом, так как пламя начало быстро распространяться.

По прибытии пожарной команды из трех машин и 8-ми огнеборцев наблюдалось интенсивное горение брусового гаража, пристроенного к жилому дому. Пожар удалось потушить, но его причины пока устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России по Республике Бурятия.

Фото: ГО ЧС