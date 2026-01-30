Грузовик на мосту в Бурятии врезался в легковушку

Утром в Закаменском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. От столкновения с грузовиком она получила ушибы, но от госпитализации отказалась.

Как рассказали в полиции республики, 71-летний водитель автомобиля «Тата Дэу», следуя со стороны г. Закаменск в направлении с. Баянгол при проезде моста через реку Дархинтуй столкнулся с «Тойотой Хариер» под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП у 73-летней пассажирки легкового автомобиля были диагностированы ушибы.

Фото: ГИБДД РБ