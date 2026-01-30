В районе Бурятии иномарка легла на крышу

Около 11 часов в Хоринском районе Бурятии произошло ДТП. В нем пострадал 38-летний мужчина.

- Водитель автомобиля «Хонда Инсайт» в 10 км. от с. Кульск съехалс дороги и опрокинулся. В результате ДТП он получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в ГИБДД республики.

В полиции также добавили, что вчера на территории республики инспекторами ДПС было выявлено 373 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 18 водителей, находившиеся за рулем с признаками алкогольного опьянения. За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 31 авария с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ