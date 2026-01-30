Происшествия 30.01.2026 в 10:40

Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сжечь женщин и детей

Жертвами злоумышленника могли стать сразу пять человек
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сжечь женщин и детей
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении мужчины, который из мести поджег дом, где жила его бывшая сожительница с детьми. В момент возгорания внутри также находилась ее подруга со своим ребенком. Лишь по счастливой случайности никто из них не пострадал.

2 сентября 2023 года в СНТ «Сосновый» в Улан-Удэ загорелся один из домов улице Янтарная. Внутри в этот момент находились двое женщин и трое маленьких детей, они успели спастись. Пожарные быстро установили, что огонь вспыхнул из-за поджога.


Спустя несколько дней правоохранители задержали поджигателя. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый бывший сожитель хозяйки жилища. 

Как выяснилось, мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртным и по инициативе сожительницы они расстались. Не смирившись с ситуацией, горожанин стал угрожать женщине убийством и требовал от нее возвращения в семью. Но каждый раз получал отказ.

Тогда, вечером 2 сентября, мужчина проник на веранду дома женщины и поджёг диван, который стоял возле входной двери. Убедившись, что веранда разгорается, злоумышленник скрылся.

В это время в доме кроме сожительницы с двумя детьми находилась подруга – она пришла в гости со своим маленьким ребенком. К счастью, в этот момент девушке срочно потребовалось возвращаться домой. Открыв дверь, она обнаружила пожар. Поскольку выход из дома уже был отрезан огнем, женщины с детьми выбрались на улицу через окно.

На суде злоумышленник признал факт поджога, но умысел на убийство отрицал. 

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в покушении на убийство нескольких человек, включая детей, совершенном общеопасным способом, а также в уничтожении чужого имущества. По совокупности преступлений с учетом предыдущих судимостей горожанин получил 10 лет колонии строгого режима.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
поджог покушение

Все новости

ВСЖД направила на закупки у малого и среднего бизнеса более 640 млн рублей в 2025 году
30.01.2026 в 10:45
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сжечь женщин и детей
30.01.2026 в 10:40
Житель Владивостока тайно оформил на улан-удэнцев сотню кредитов
30.01.2026 в 10:23
В районе Бурятии иномарка легла на крышу
30.01.2026 в 10:02
Грузовик на мосту в Бурятии врезался в легковушку
30.01.2026 в 09:55
В -35 в Улан-Удэ отключили отопление в жилом доме
30.01.2026 в 09:39
У сельчанина из Бурятии сгорел гараж с двумя машинами
30.01.2026 в 09:14
В Улан-Удэ чиновник мэрии фиктивно устроил родственницу в 21 организацию
30.01.2026 в 09:02
Плата за холодную воду без счетчика
30.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 30 января 2026 года
30.01.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В районе Бурятии иномарка легла на крышу
Водитель опрокинувшегося авто был госпитализирован
30.01.2026 в 10:02
Грузовик на мосту в Бурятии врезался в легковушку
В ДТП пострадала 73-летняя женщина
30.01.2026 в 09:55
У сельчанина из Бурятии сгорел гараж с двумя машинами
Его жилой дом тоже частично пострадал
30.01.2026 в 09:14
В Улан-Удэ чиновник мэрии фиктивно устроил родственницу в 21 организацию
Зарплата за несуществующего работника капала ему на счет
30.01.2026 в 09:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru