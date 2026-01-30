Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сжечь женщин и детей

2 сентября 2023 года в СНТ «Сосновый» в Улан-Удэ загорелся один из домов улице Янтарная. Внутри в этот момент находились двое женщин и трое маленьких детей, они успели спастись. Пожарные быстро установили, что огонь вспыхнул из-за поджога









Фото: Следственный комитет Бурятии

Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении мужчины, который из мести поджег дом, где жила его бывшая сожительница с детьми. В момент возгорания внутри также находилась ее подруга со своим ребенком. Лишь по счастливой случайности никто из них не пострадал.Спустя несколько дней правоохранители задержали поджигателя. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый бывший сожитель хозяйки жилища.Как выяснилось, мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртным и по инициативе сожительницы они расстались. Не смирившись с ситуацией, горожанин стал угрожать женщине убийством и требовал от нее возвращения в семью. Но каждый раз получал отказ.Тогда, вечером 2 сентября, мужчина проник на веранду дома женщины и поджёг диван, который стоял возле входной двери. Убедившись, что веранда разгорается, злоумышленник скрылся.В это время в доме кроме сожительницы с двумя детьми находилась подруга – она пришла в гости со своим маленьким ребенком. К счастью, в этот момент девушке срочно потребовалось возвращаться домой. Открыв дверь, она обнаружила пожар. Поскольку выход из дома уже был отрезан огнем, женщины с детьми выбрались на улицу через окно.На суде злоумышленник признал факт поджога, но умысел на убийство отрицал.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в покушении на убийство нескольких человек, включая детей, совершенном общеопасным способом, а также в уничтожении чужого имущества. По совокупности преступлений с учетом предыдущих судимостей горожанин получил 10 лет колонии строгого режима.