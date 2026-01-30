Житель Бурятии ранил двух парней и скрылся в лесу

Кровавая разборка случилась в поселке Каменск. Там 55-летний мужчина ранил ножом двух парней, после чего скрылся.Как сообщили в Росгвардии Бурятии, злоумышленник пришел в дом, где ранее проживал, чтобы выяснить отношения с бывшей женой. В ходе ссоры за мать заступился сын и его друг. Завязалась потасовка, мужчина схватил нож и нанес удары пасынку и его товарищу. Хозяйка дома спасла раненых от дальнейшей расправы. Вместе с дочерью-подростком ей удалось вытолкать агрессора из жилища.На место происшествия приехала полиция, Росгвардия и скорая. Один из потерпевших, 23-летний молодой человек, получил ранения в область спины, его 22-летний товарищ – в шею. Пострадавшим оказали помощь.Злоумышленник тем временем попытался скрыться в лесу, где избавился от ножа. Но его удалось задержать.«Задержанный, ранее судимый местный житель, был доставлен в отдел полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», - сообщили в Росгвардии.