Происшествия 30.01.2026 в 12:58
Житель Бурятии ранил двух парней и скрылся в лесу
Агрессора удалось поймать
Текст: Андрей Константинов
Кровавая разборка случилась в поселке Каменск. Там 55-летний мужчина ранил ножом двух парней, после чего скрылся.
Как сообщили в Росгвардии Бурятии, злоумышленник пришел в дом, где ранее проживал, чтобы выяснить отношения с бывшей женой. В ходе ссоры за мать заступился сын и его друг. Завязалась потасовка, мужчина схватил нож и нанес удары пасынку и его товарищу. Хозяйка дома спасла раненых от дальнейшей расправы. Вместе с дочерью-подростком ей удалось вытолкать агрессора из жилища.
На место происшествия приехала полиция, Росгвардия и скорая. Один из потерпевших, 23-летний молодой человек, получил ранения в область спины, его 22-летний товарищ – в шею. Пострадавшим оказали помощь.
Злоумышленник тем временем попытался скрыться в лесу, где избавился от ножа. Но его удалось задержать.
«Задержанный, ранее судимый местный житель, был доставлен в отдел полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», - сообщили в Росгвардии.
Тегипоножовщина