Происшествия 30.01.2026 в 12:58

Житель Бурятии ранил двух парней и скрылся в лесу

Агрессора удалось поймать
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Кровавая разборка случилась в поселке Каменск. Там 55-летний мужчина ранил ножом двух парней, после чего скрылся.

Как сообщили в Росгвардии Бурятии, злоумышленник пришел в дом, где ранее проживал, чтобы выяснить отношения с бывшей женой. В ходе ссоры за мать заступился сын и его друг. Завязалась потасовка, мужчина схватил нож и нанес удары пасынку и его товарищу. Хозяйка дома спасла раненых от дальнейшей расправы. Вместе с дочерью-подростком ей удалось вытолкать агрессора из жилища.

На место происшествия приехала полиция, Росгвардия и скорая. Один из потерпевших, 23-летний молодой человек, получил ранения в область спины, его 22-летний товарищ – в шею. Пострадавшим оказали помощь.

Злоумышленник тем временем попытался скрыться в лесу, где избавился от ножа. Но его удалось задержать.

«Задержанный, ранее судимый местный житель, был доставлен в отдел полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», - сообщили в Росгвардии.

Теги
поножовщина

30.01.2026 в 12:58
Аэропорт Улан-Батора испытывает трудности
30.01.2026 в 12:43
Отмены магистратуры и балакавриата пока не будет
30.01.2026 в 12:32
Огромную партию наркотиков в Бурятию доставили под видом почтовых марок
30.01.2026 в 12:30
В Бурятии утренние радости подорожали на 50%
30.01.2026 в 12:26
Вор в Улан-Удэ украл одежду незаметно сняв с них защиту
30.01.2026 в 11:53
Сбытом наркоты в Бурятии занимались 22 ОПГ
30.01.2026 в 11:41
«Мне говорили: «Зачем он тебе нужен»
30.01.2026 в 11:38
Эксперт: Соглашения с Россией в начале 20-го века заложили основу суверенитета Монголии
30.01.2026 в 11:15
В Улан-Удэ отменили обучение для школьников второй смены
30.01.2026 в 10:59
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

