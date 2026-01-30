Происшествия 30.01.2026 в 14:19

В Бурятии нашли пропавшую полгода назад женщину

Она работает на ферме
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашли пропавшую полгода назад женщину
Фото: МВД Бурятии
В Бурятии нашли 53-летнюю женщину, пропавшую более полугода назад. Жительница Улан-Удэ еще 10 июля 2025 года ушла из дома на ул. Дальняя и не вернулась. В октябре ее объявили в розыск.

«В полицию обратилась бывший работодатель гражданки, которая увидела ориентировку и сообщила информацию о ее местонахождении. Выяснилось, что пропавшая женщина работает на ферме в Селенгинском районе. С ней все в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.

Полиция Бурятии благодарит неравнодушных граждан за проявленную бдительность.
розыск

В Бурятии нашли пропавшую полгода назад женщину
