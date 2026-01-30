Происшествия 30.01.2026 в 15:26

В Улан-Удэ произошло лобовое столкновение

Пострадавшего водителя от удара зажало в кабине
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Железнодорожном районе города Улан-Удэ. По предварительным данным, днём на улице Революции 1905 года произошло столкновение автомобилей «МАЗ», «Мерседес» и «Исудзу».

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 46-летний водитель автомобиля «Исудзу». В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в полиции.

Ранее аварийные инспекторы сообщали, что водителя грузового «Исудзу» зажало в кабине. Движение было сильно затруднено.

Фото: полиция РБ

