Житель Улан-Удэ получил почти 9 лет за поножовщину у бара

Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении горожанина, обвиняемого в покушении на убийство двух человек.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2025 года мужчина гулял в баре «Голос» в 18-м квартале. Под утро, будучи пьяным, он вышел из заведения на улицу, где поссорился с другими посетителями. В ходе потасовки обвиняемый достал нож и серьезно ранил им двух оппонентов, после чего скрылся. Раненым удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.