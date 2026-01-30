Происшествия 30.01.2026 в 15:29

Житель Улан-Удэ получил почти 9 лет за поножовщину у бара

Пьяный злоумышленник ранил двух человек
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ получил почти 9 лет за поножовщину у бара
Фото: архив «Номер один»
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении горожанина, обвиняемого в покушении на убийство двух человек.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2025 года мужчина гулял в баре «Голос» в 18-м квартале. Под утро, будучи пьяным, он вышел из заведения на улицу, где поссорился с другими посетителями. В ходе потасовки обвиняемый достал нож и серьезно ранил им двух оппонентов, после чего скрылся. Раненым удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Теги
поножовщина

Все новости

В Бурятии пресекли деятельность вымогателей, терроризировавших военнослужащих СВО
30.01.2026 в 15:54
Глава Минсельхоза Бурятии лишился первого зама
30.01.2026 в 15:52
Житель Улан-Удэ получил почти 9 лет за поножовщину у бара
30.01.2026 в 15:29
В Улан-Удэ произошло лобовое столкновение
30.01.2026 в 15:26
В Бурятии пройдет перепись воробьев
30.01.2026 в 14:40
У жительницы Бурятии не выгорело дело с парикмахерской
30.01.2026 в 14:39
В лесах Улан-Удэ сжигают валежник и древесину
30.01.2026 в 14:26
В Бурятии нашли пропавшую полгода назад женщину
30.01.2026 в 14:19
Житель Бурятии ранил двух парней и скрылся в лесу
30.01.2026 в 12:58
Аэропорт Улан-Батора испытывает трудности
30.01.2026 в 12:43
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ произошло лобовое столкновение
Пострадавшего водителя от удара зажало в кабине
30.01.2026 в 15:26
В Бурятии нашли пропавшую полгода назад женщину
Она работает на ферме
30.01.2026 в 14:19
Житель Бурятии ранил двух парней и скрылся в лесу
Агрессора удалось поймать
30.01.2026 в 12:58
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сжечь женщин и детей
Жертвами злоумышленника могли стать сразу пять человек
30.01.2026 в 10:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru