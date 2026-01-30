Происшествия 30.01.2026 в 15:29
Житель Улан-Удэ получил почти 9 лет за поножовщину у бара
Пьяный злоумышленник ранил двух человек
Текст: Андрей Константинов
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении горожанина, обвиняемого в покушении на убийство двух человек.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2025 года мужчина гулял в баре «Голос» в 18-м квартале. Под утро, будучи пьяным, он вышел из заведения на улицу, где поссорился с другими посетителями. В ходе потасовки обвиняемый достал нож и серьезно ранил им двух оппонентов, после чего скрылся. Раненым удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
