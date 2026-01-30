В Бурятии сельский глава нагрел руки на благоустройстве сквера

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего главы сельского поселения «Улюнское». Он обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.Как рассказали в следственном ведомстве, в июле 2021 года обвиняемый для хищения бюджетных средств организовал изготовление фиктивного контракта на благоустройство сельского сквера отдыха на общую сумму 300 тысяч рублей. Документ он попросил подписать знакомого предпринимателя, являющегося родственником его супруги, который не был осведомлен о преступном замысле.Затем фигурант сам приобрел материалы по заниженной цене и попросил родственника за небольшую сумму изготовить из них металлическую ограду. Ограждение он установил в сквере, после чего заставил работников сельского дома культуры покрасить его. Таким образом, на все про все было потрачено не более 165 тысяч рублей.После глава подписал акты выполненных работ, на основании которых на счета фиктивного подрядчика перечислили полную цену контракта. Все деньги предприниматель обналичил и передал обвиняемому. Таким образом, главой было присвоено более 135 тыс. рублей.Сельского махинатора разоблачили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.