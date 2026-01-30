Происшествия 30.01.2026 в 17:41

Житель Бурятии чуть не убил двух человек из-за алиментов

Известие о необходимости платить детям вызвало у мужчины приступ агрессии
Текст: Андрей Константинов
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности кровавого происшествия, случившегося на днях в поселке Каменск. Напомним, там 55 летний мужчина в доме бывшей супруги ранил ножом двух человек.

Как рассказали в следственном ведомстве, незадолго до резни мужчина развелся и оставил семью. 21 января он узнал о взыскании с него алиментов, после чего стал пить, а вечером взял нож и пришел к бывшей супруге. В доме кроме женщины находились ее дочь-подросток и сын вместе с другом. Фигурант напал на молодых людей, ударив одного ножом в спину, а другого – в шею. Возможно, мужчина убил бы парней, но бывшая жена и ее дочь заслонили раненых и оттеснили нападавшего к выходу, после чего тот ушел.

Около ограды злоумышленник выбросил нож, но позже вернулся на место происшествия, где его и задержали правоохранители. 

«В ходе допроса мужчина признал вину, дал подробные показания об обстоятельствах преступления, а также показал место, где оставил нож. В настоящее время он взят под стражу, расследование продолжается», - сообщили в Следственном комитете.
Житель Бурятии чуть не убил двух человек из-за алиментов
