Происшествия 31.01.2026 в 10:26
В Бурятии разыскивают пожилую женщину
Пенсионерка из Иволгинска пропала 30 января
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 72-летней жительницы Иволгинска Эповой (Черняевой) Зинаиды Лупоновны. Пожилая женщина пропала 30 января, сейчас её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 153 см, плотного телосложения, волосы седые глаза карие.
Была одета: черная куртка, зеленая футболка, черные брюки, черные ботинки, темно-красная шапка.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для ее поисков требуется помощь добровольцев.
