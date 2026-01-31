В Бурятии разыскивают пожилую женщину

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 72-летней жительницы Иволгинска Эповой (Черняевой) Зинаиды Лупоновны. Пожилая женщина пропала 30 января, сейчас её местонахождение неизвестно.Приметы: рост 153 см, плотного телосложения, волосы седые глаза карие.Была одета: черная куртка, зеленая футболка, черные брюки, черные ботинки, темно-красная шапка.Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для ее поисков требуется помощь добровольцев.