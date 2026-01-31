Происшествия 31.01.2026 в 15:52
В Бурятии нашлась пропавшая пенсионерка
С ней все в порядке
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии найдена 72-летняя жительница села Иволгинск, которая 30 января ушла из дома и не вернулась.
«С женщиной все в порядке», сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7». Позже эту информацию подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Всех волонтеров благодарят за помощь в розысках пенсионерки.
