Происшествия 31.01.2026 в 15:52

В Бурятии нашлась пропавшая пенсионерка

С ней все в порядке
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашлась пропавшая пенсионерка
В Бурятии найдена 72-летняя жительница села Иволгинск, которая 30 января ушла из дома и не вернулась.

«С женщиной все в порядке», сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7». Позже эту информацию подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Всех волонтеров благодарят за помощь в розысках пенсионерки.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
