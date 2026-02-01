В Бодайбо введен режим ЧС

В Иркутской области более 1300 жителей, включая 419 детей, остались без жизненно важных коммунальных услуг из-за аварии на трубопроводе. Инцидент случился на фоне морозов: температура воздуха опустилась до -36°C. Для ликвидации последствий в условиях аномального холода введен режим чрезвычайной ситуации.

Для восстановления подачи тепла и воды аварийные бригады в экстренном режиме приступили к работам. В условиях экстремально низких температур коммунальщики вынуждены проливать замерзшие участки труб кипятком.

Администрация держит ситуацию на особом контроле.