Происшествия 01.02.2026 в 12:50
В Бодайбо введен режим ЧС
Из-за аварии на трубопроводе без тепла и горячей воды остались более 1300 жителей
Текст: Макар Захаров
В Иркутской области более 1300 жителей, включая 419 детей, остались без жизненно важных коммунальных услуг из-за аварии на трубопроводе. Инцидент случился на фоне морозов: температура воздуха опустилась до -36°C. Для ликвидации последствий в условиях аномального холода введен режим чрезвычайной ситуации.
Для восстановления подачи тепла и воды аварийные бригады в экстренном режиме приступили к работам. В условиях экстремально низких температур коммунальщики вынуждены проливать замерзшие участки труб кипятком.
Администрация держит ситуацию на особом контроле.
