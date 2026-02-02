Происшествия 02.02.2026 в 10:38

В Улан-Удэ 6-летний ребенок попал в аварию

ДТП произошло утром в пригороде
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ 6-летний ребенок попал в аварию

Вчера утром, 1 февраля, на улице Мелиораторов в Поселье произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок.

- Около 09:30 43-летняя водитель автомобиля «Лексус», следуя со стороны села Поселье в направлении улицы Дорожная, при перестроении не убедилась в безопасности манёвра и столкнулась с автомобилем «Тойота Витц», - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП шестилетняя девочка из автомобиля «Лексус» была доставлена в больницу для осмотра.

Фото: ГИБДД РБ

Теги
дтп

Все новости

На заработке в интернете улан-удэнка потеряла свыше 350 тысяч рублей
02.02.2026 в 11:34
Забайкальский край вырвался в «лидеры» по заболеваемости раком
02.02.2026 в 11:32
Суд признал законным расторжение контракта со строителями моста в Улан-Удэ
02.02.2026 в 11:29
В центре Улан-Удэ на пожаре обнаружили тело мужчины
02.02.2026 в 11:21
Бурятия вошла в число лидеров по исполнению госпрограмм по итогам 2025 года
02.02.2026 в 11:04
В столице Монголии пройдет обязательная уборка общественных мест перед Лунным Новым годом
02.02.2026 в 10:59
В районе Бурятии 16-летняя девушка погибла в ДТП с грузовиком
02.02.2026 в 10:48
В Народном Хурале Бурятии обсудили сбои в электроснабжении
02.02.2026 в 10:43
В Улан-Удэ 6-летний ребенок попал в аварию
02.02.2026 в 10:38
В Улан-Удэ «управляшка» зажала своим сотрудникам почти полмиллиона
02.02.2026 в 10:23
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В центре Улан-Удэ на пожаре обнаружили тело мужчины
Загорелась одна из квартир
02.02.2026 в 11:21
В районе Бурятии 16-летняя девушка погибла в ДТП с грузовиком
Другие пассажиры легковушки находятся в больнице
02.02.2026 в 10:48
В Улан-Удэ под теплотрассой столкнулись легковушка и грузовик
Обошлось без пострадавших
02.02.2026 в 09:22
В Бодайбо введен режим ЧС
Из-за аварии на трубопроводе без тепла и горячей воды остались более 1300 жителей
01.02.2026 в 12:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru