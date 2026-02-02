В Улан-Удэ 6-летний ребенок попал в аварию

Вчера утром, 1 февраля, на улице Мелиораторов в Поселье произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок.

- Около 09:30 43-летняя водитель автомобиля «Лексус», следуя со стороны села Поселье в направлении улицы Дорожная, при перестроении не убедилась в безопасности манёвра и столкнулась с автомобилем «Тойота Витц», - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП шестилетняя девочка из автомобиля «Лексус» была доставлена в больницу для осмотра.

