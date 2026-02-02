В Бурятии несостоявшийся депутат задавил женщину и уехал домой

В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении 70-летнего пенсионера из Мухоршибирского района. В октябре 2024 года пьяный мужчина в селе Новый Заган на своем «Лэнд Крузере» насмерть задавил 43-летнюю женщину, мать двоих детей, после чего уехал домой. Никакой помощи семье погибшей водитель не оказал и даже не принес извинений.Оказавшийся на скамье подсудимых пенсионер был в районе известной личностью. Ранее он занимался бизнесом и даже пытался стать депутатом местного райсовета и главой сельского поселения «Мухоршибирское».Судя по материалам дела, несмотря на преклонный возраст, мужчина любил скорость и выпивку. Так, за ним уже числилось пьяное ДТП, в которое он угодил на своем внедорожнике «Тойота Лэнд Крузер». В целом же с 2016 по 2024 годы он более 70 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости.Как установило следствие и суд, в тот роковой день 26 октября 2024 года мужчина также был пьян, что не мешало ему на большой скорости гонять по селу.«Мы находились в гараже, услышали со стороны моста рёв двигателя, выбежали и увидели черный «Крузак» на «аварийках», пролетевший в сторону ул. Партизанская на скорости около 100 км/час», - показали одни из свидетелей.Судя по рассказам других сельчан, в тот день пенсионер явно искал приключений. Так, несовершеннолетняя девушка сообщила, что она ехала на велосипеде, когда с ней поравнялся подсудимый на чёрном «Крузаке». Мужчина настойчиво интересовался, как зовут девушку, сколько ей лет и предлагал подвезти.«От водителя и из машины несло алкоголем, лицо у него было красное, говорил он невнятно и был не в себе. Я испугалась и отказалась сесть в машину, подъехала к магазину, подсудимый остановился и стал ждать. В магазине я увидела знакомую и попросила её проводить меня. Когда мы вышли, подсудимый уехал», - рассказала девушка.Вечером черный «Крузак» также не раз замечали на улицах села. Так, одна из местных жительниц сообщила, что пенсионер дважды заезжал к ней домой на улицу Кирова. После второго визита к сельчанке пожилой мужчина снова нажал на газ и погнал по дороге. Там ему под колеса и попала 43-летняя женщина. Водитель не попытался затормозить и после столкновения уехал к себе домой, оставив на месте ДТП труп и кусок бампера. Благодаря этому осколку, а также многочисленным показаниям свидетелей о гонявшем по улицам джипе, полицейские быстро вычислили и задержали мужчину.В ходе предварительного следствия пенсионер подтвердил, что действительно выпил, но всего 30-40 граммов коньяка. Мужчина также признал, что в тот вечер ездил в Новый Заган и проезжал по ул. Кирова. Объяснить повреждение бампера экс-бизнесмен не смог. При этом он допустил, что мог не заметить, как сбил пешехода.Однако на суде обвиняемый свою причастность к наезду стал категорически отрицать. Он заявил, что в момент ДТП находился дома, а бампер на внедорожнике якобы сломал, когда заехал в кювет. Но уйти от наказания ему не удалось.Рассмотрев материалы дела, Мухоршибирский районный суд признал пенсионера виновным по пунктам «а» и «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Приговор – 8 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав в пользу мужа и двух детей погибшей женщины 2,8 млн рублей.Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, где сообщил о многочисленных, на его взгляд, нарушениях в ходе следствия и суда. Назначенное наказание он назвал суровым, а сумму компенсации семье – «непомерной». Но добиться смягчения или отмены приговора защитник не смог. Верховный суд Бурятии счел его доводы несостоятельными и оставил приговор в силе.