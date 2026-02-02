В Улан-Удэ беременная многодетная мать снова попалась на пьяном вождении

Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор многодетной матери, которая попалась на пьяном вождении. Ранее женщину ужи судили по этой же статье и приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей. Сделав снисхождение, суд дар рассрочку на его уплату на 20 месяцев.Но горожанка из случившегося правильных выводов не сделала. В один из дней в 2025 году она села за руль «Тойоты Короллы» и поехала к знакомым в Нижний Саянтуй. Там она, будучи беременной, выдула два литра пива и ночью направилась обратно домой. По пути машину без номеров остановили сотрудники ГИБДД. От автоледи разило спиртным, так что полицейские провели ее освидетельствование. Оно показало 0,69 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.На суде женщина признала вину и раскаялась. Она сообщила, что у нее есть сожитель и четверо несовершеннолетних детей, один из которых инвалид. А на данный момент она ждет пятого ребенка, находясь на шестом месяце беременности.Рассмотрев материалы дела, суд признал улан-удэнку виновной. С учетом предыдущей судимости ей дали год в колонии-поселении и штраф в размере 160 тысяч рублей. Отбывание наказания в виде лишения свободы женщине отсрочили до того момента, пока ее еще не рожденный ребенок не достигнет 14-летнего возраста.Что касается автомобиля «Тойота Королла», то суд его конфисковывать не стал. Осужденной женщине он не принадлежал, машину она одолжила у знакомого.