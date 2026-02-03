На Байкале в Бурятии застрял «Форд» с двумя рыбаками

Накануне в Кабанском районе Бурятии на Байкале в становой трещине застрял автомобиль «Форд» с двумя рыбаками. Все произошло в 10 километрах от села Посольское.

Глубина трещины в месте провала составила 60 см, отметили в ТГ-канале «Кабанск-инфо.24/7». Мужчины выбрались самостоятельно, но находились на непрочном льду.

Для их эвакуации на вездеходе «Трэкол» выехали двое сотрудников Посольского поисково-спасательного отряда БПСО МЧС России. Они доставили рыболовов до населенного пункта в удовлетворительном состоянии.