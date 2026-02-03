В Бурятии за два дня пятеро детей отравились угарным газом

В Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ с начала года поступили девять детей от 6 до 12 лет с отравлением угарным газом. Причем 5 ребят пострадали в первые два дня февраля, в 4 – в январе. Все случилось из-за преждевременного закрытия заслонки дымохода печи.

По словам заведующей отделением анестезиологии и реанимации Натальи Страховой, пятеро юных пациентов находятся в тяжелом состоянии. Она отметила, что действие угарного газа проявляется не сразу, а спустя несколько часов.

Симптомы отравления: тошнота, рвота, головокружение, общая мышечная слабость, шум в ушах, одышка и мерцание перед глазами. Угарный газ связывается с гемоглобином, препятствуя переносу кислорода в организме.

«До прибытия врачей следует обеспечить больному доступ к свежему воздуху, приподнять ноги, освободить от тесной одежды и дать понюхать нашатырный спирт», - отметили в ДРКБ.