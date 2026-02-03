На трассе в Бурятии внедорожник насмерть сбил человека

Возле поселка Мантуриха Кабанского района Бурятии на 295-м километре федеральной трассы сегодня утром насмерть сбили человека. Сейчас там действует реверсивное движение.

Предварительно, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» из-за недостаточной видимости наехал на двигавшегося в попутном направлении пешехода. Последний шел в центре полосы, предназначенной для движения транспорта.

«В результате ДТП пешеход скончался на месте. На месте работают сотрудники ГИБДД, дорожная служба. Проводятся следственные мероприятия», - отметили в ТГ-канале «Кабанск-инфо.24/7».

В УГИБДД по Бурятии уточнили, что погибшим оказался 39-летний мужчина. На его одежде не было светоотражающих элементов.