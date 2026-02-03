В пригороде Улан-Удэ стая собак загрызла сородича

Вчера в Бурятии свора собак загрызла сородича. Жуткий случай произошел в селе Нижняя Иволга, в ДНТ «Сэлэнгэ». Выяснилось, что псы не бездомные.

На место выезжала комиссия. Специалисты увидели, что опасная стая расположилась в заброшенном доме. Им удалось установить хозяев двух собак, участвовавших в драке. На владельцев составили административные протоколы, также с ними провели профилактические беседы.

«В ходе рейда по близлежащим улицам жителей проинформировали о надлежащем содержании собак, запрете на самовыгул и необходимости их обязательной регистрации с двухмесячного возраста. Выезд службы отлова в Нижнюю Иволгу и Хойтобэе назначен на ближайшее время», - отметили в администрации Иволгинского района.

О безнадзорных собаках можно сообщить в управление сельского хозяйства по телефону: 8 (30140) 41-052; в нерабочее время в ЕДДС, тел.: 8 (30140) 41-120.