В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП не соблюдая дистанцию

Вчера вечером, 2 февраля, 28-летний водитель автомобиля «Ауди» совершил ДТП, потому что не соблюдал дистанцию на дороге. Как сообщили в полиции республики, мужчина был без прав и ранее уже привлекался к ответственности за езду без документа.

- ДТП произошло на ул. Борсоева в Улан-Удэ. Водитель «Ауди» не учел дистанцию и столкнулся с автомобилем «Тойота Приус» под управлением 49-летнего водителя. Травмы получила 49-летняя пассажир автомашины «Тойота Приус». После осмотра и оказания помощи женщина была отпущена домой, - добавили в ГИБДД РБ.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС было выявлено 299 нарушений ПДД, в том числе задержаны 10 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: полиция РБ