Происшествия 03.02.2026 в 10:13

В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП не соблюдая дистанцию

В аварии пострадала 49-летняя женщина
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП не соблюдая дистанцию

Вчера вечером, 2 февраля, 28-летний водитель автомобиля «Ауди» совершил ДТП, потому что не соблюдал дистанцию на дороге. Как сообщили в полиции республики, мужчина был без прав и ранее уже привлекался к ответственности за езду без документа.

- ДТП произошло на ул. Борсоева в Улан-Удэ. Водитель «Ауди» не учел дистанцию и столкнулся с автомобилем «Тойота Приус» под управлением 49-летнего водителя. Травмы получила 49-летняя пассажир автомашины «Тойота Приус». После осмотра и оказания помощи женщина была отпущена домой, - добавили в ГИБДД РБ.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС было выявлено 299 нарушений ПДД, в том числе задержаны 10 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: полиция РБ

Теги
дтп

Все новости

Костолом из Бурятии завоевал «серебро» на международном турнире в Маньчжурии
03.02.2026 в 10:41
На севере Бурятии побывала команда проекта «Москвич‑полярник»
03.02.2026 в 10:18
В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП не соблюдая дистанцию
03.02.2026 в 10:13
В пригороде Улан-Удэ стая собак загрызла сородича
03.02.2026 в 10:05
У строителей моста в Улан-Удэ требуют вернуть аванс
03.02.2026 в 10:02
На трассе в Бурятии внедорожник насмерть сбил человека
03.02.2026 в 09:50
В Бурятии группа черных лесорубов может «присесть» на 7 лет
03.02.2026 в 09:49
В Бурятии за два дня пятеро детей отравились угарным газом
03.02.2026 в 09:41
На Байкале в Бурятии застрял «Форд» с двумя рыбаками
03.02.2026 в 09:10
Гибкий рабочий график
03.02.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В пригороде Улан-Удэ стая собак загрызла сородича
Выяснилось, что псы не бездомные
03.02.2026 в 10:05
На трассе в Бурятии внедорожник насмерть сбил человека
ДТП случилось возле поселка Мантуриха
03.02.2026 в 09:50
В Бурятии за два дня пятеро детей отравились угарным газом
Их доставили в ДРКБ
03.02.2026 в 09:41
На Байкале в Бурятии застрял «Форд» с двумя рыбаками
Все произошло в 10 километрах от села Посольское
03.02.2026 в 09:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru