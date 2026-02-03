Происшествия 03.02.2026 в 12:17

В Улан-Удэ строительный магнат утянул на скамью подсудимых сразу пять человек

За подлоги при строительстве «хусаевских» школ будут судить сотрудников «РосКапСтроя»
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ строительный магнат утянул на скамью подсудимых сразу пять человек
Фото: пресс-служба правительства РБ
В Улан-Удэ перед судом предстанут пятеро теперь уже бывших сотрудников филиала федерального автономного учреждения «РосКапСтрой». В их числе экс-руководитель филиала, его зам, руководитель проектов и два инженера. Они, в зависимости от степени вины, обвиняются в общей сложности в 29 эпизодах преступлений, среди которых превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору и служебный подлог.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в рамках государственной программы в 2022 году в Улан-Удэ и селе Иволгинск строили две новые школы. Подрядчиком выступала местная строительная компания. На основании договора полномочиями на строительный контроль наделили должностных лиц обособленного подразделения «Дирекция в Республике Бурятия» ФАУ «РосКапСтрой». 

«В период строительства руководитель дирекции, его заместитель, руководитель проектов, а также два ведущих инженера, вступив в преступный сговор, действуя в угоду интересам подрядчика, визировали и подписывали акты с заведомо ложными сведениями об объемах, видах и стоимости выполненных работ. На основании этих документов на счета застройщика переводили бюджетные деньги. В результате их неправомерных действий подрядчику незаконно перечислены за фактически не выполненные работы по одной школе почти 15 млн рублей, по второй – почти 6 млн рублей, чем причинен ущерб бюджетной системе», - рассказали в следственном ведомстве. 

Напомним, строительная организация, в интересах которой действовали фигуранты, являлась одной из структур бизнес-империи Владимира Хусаева. Однако впоследствии махинации предпринимателя и сотрудников филиала «РосКапСтроя» раскрыли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии. По итогам следствия и суда бизнесмена признали виновным в особо крупном мошенничестве и приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно. 

строительство превышение полномочий подлог

