Происшествия 03.02.2026 в 14:32
«За четыре месяца водитель не выплатил ни копейки»
В Новосибирске мать добивается компенсации за смерть 19-летней модели в ДТП
Текст: КП-Новосибирск
Трагедия, унесшая жизнь модели Марии Переладовой, произошла три года назад — 6 декабря 2022 года — на улице Фрунзе. Как сообщает КП-Новосибирск, 19-летняя девушка подрабатывала трезвым водителем — довозила выпивших автомобилистов до дома. Такой же заказ поступил от новосибирца Дмитрия, который выпивал в бане с друзьями. Вечером девушка на «Субару» приехала за 26-летним Дмитрием на «Сад Дзержинского», чтобы отвезти парня домой. По данным следствия, нетрезвый сибиряк спихнул Марию на пассажирское сиденье и сам пересел за руль.
Через 5 минут «Субару» попал в ДТП напротив ТЦ: врезался в попутное такси, сбил 18-летнюю студентку — ее увезли в больницу с тяжелыми травмами. Потсле «Субару» вылетел на обочину и врезался в дерево.
Мария погибла на месте, Дмитрия вытащили из горящего автомобиля — он получил тяжелые травмы. Погибшую девушку стали обвинять в соцсетях, якобы она была за рулем. Родные не верили – модель аккуратно водила машину.
- Дмитрий почти месяц был в коме, когда очнулся, нас уверял, что ничего не помнит, хотя из больницы писал друзьям СМС: «У меня ДТП, пассажирка погибла». В течение года уголовное дело заводили и вновь закрывали, менялись следователи. Мы доказывали, что дочка не могла быть за рулем, это подтвердила экспертиза: не могла она получить таких травм, если бы была на месте водителя, - рассказала КП-Новосибирск Юлия Переладова, мама погибшей.
В 2025 году Дмитрий оказался на скамье подсудимых, вину признавал частично: якобы он был за рулем, но был трезв — однако анализы крови из больницы это опровергли. Обвиняемый, со слов родных, пытался извиниться и компенсировать моральный вред, перечислив несколько десятков тысяч рублей.
Дзержинский районный суд назначил виновнику 7 лет колонии общего режима и частично удовлетворил иски потерпевших. Родным погибшей Марии присудили 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и расходов на погребение, потерпевшей студентке назначил выплату более миллиона рублей.
Осужденный подал апелляцию, просили смягчить наказание. 29 ноября 2025 года Новосибирский областной суд отклонил жалобу и приговор вступил в силу без изменений.
- В суде адвокат сделал запрос об имуществе подсудимого, оказалось, что у Дмитрия в собственности только гараж и разбитый автомобиль. С момента приговора прошло четыре месяца, но виновник до сих пор не выплатил нам ни копейки. Мы даже не знаем, работает ли он в колонии, может ли перечислять часть заработка. Приставы уже получили исполнительный лист, но надежды пока мало, - сообщила КП-Новосибирск мама погибшей девушки Юлия. — А страховки у авто не было.
Однако отступать она не намерена:
- Моя дочка была очень добрым, светлым человеком, всегда готова была протянуть руку помощи. Работала, мечтала поступить в вуз, но в 19 лет ее жизнь оборвал пьяный водитель. Маши нет уже 3 года, и каждую годовщину мне пишут ее друзья, откликаются, едут с нами на кладбище. Я надеюсь на справедливость, компенсация нужна и пострадавшей студентке, она до сих пор проходит лечение, - сообщила КП-Новосибирск Юлия Переладова, мама погибшей девушки.
Через 5 минут «Субару» попал в ДТП напротив ТЦ: врезался в попутное такси, сбил 18-летнюю студентку — ее увезли в больницу с тяжелыми травмами. Потсле «Субару» вылетел на обочину и врезался в дерево.
Мария погибла на месте, Дмитрия вытащили из горящего автомобиля — он получил тяжелые травмы. Погибшую девушку стали обвинять в соцсетях, якобы она была за рулем. Родные не верили – модель аккуратно водила машину.
- Дмитрий почти месяц был в коме, когда очнулся, нас уверял, что ничего не помнит, хотя из больницы писал друзьям СМС: «У меня ДТП, пассажирка погибла». В течение года уголовное дело заводили и вновь закрывали, менялись следователи. Мы доказывали, что дочка не могла быть за рулем, это подтвердила экспертиза: не могла она получить таких травм, если бы была на месте водителя, - рассказала КП-Новосибирск Юлия Переладова, мама погибшей.
В 2025 году Дмитрий оказался на скамье подсудимых, вину признавал частично: якобы он был за рулем, но был трезв — однако анализы крови из больницы это опровергли. Обвиняемый, со слов родных, пытался извиниться и компенсировать моральный вред, перечислив несколько десятков тысяч рублей.
Дзержинский районный суд назначил виновнику 7 лет колонии общего режима и частично удовлетворил иски потерпевших. Родным погибшей Марии присудили 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и расходов на погребение, потерпевшей студентке назначил выплату более миллиона рублей.
Осужденный подал апелляцию, просили смягчить наказание. 29 ноября 2025 года Новосибирский областной суд отклонил жалобу и приговор вступил в силу без изменений.
- В суде адвокат сделал запрос об имуществе подсудимого, оказалось, что у Дмитрия в собственности только гараж и разбитый автомобиль. С момента приговора прошло четыре месяца, но виновник до сих пор не выплатил нам ни копейки. Мы даже не знаем, работает ли он в колонии, может ли перечислять часть заработка. Приставы уже получили исполнительный лист, но надежды пока мало, - сообщила КП-Новосибирск мама погибшей девушки Юлия. — А страховки у авто не было.
Однако отступать она не намерена:
- Моя дочка была очень добрым, светлым человеком, всегда готова была протянуть руку помощи. Работала, мечтала поступить в вуз, но в 19 лет ее жизнь оборвал пьяный водитель. Маши нет уже 3 года, и каждую годовщину мне пишут ее друзья, откликаются, едут с нами на кладбище. Я надеюсь на справедливость, компенсация нужна и пострадавшей студентке, она до сих пор проходит лечение, - сообщила КП-Новосибирск Юлия Переладова, мама погибшей девушки.