Происшествия 03.02.2026 в 14:32

«За четыре месяца водитель не выплатил ни копейки»

В Новосибирске мать добивается компенсации за смерть 19-летней модели в ДТП
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«За четыре месяца водитель не выплатил ни копейки»
Фото: предоставлено Юлией Переладовой // ГАИ по Новосибирску
Трагедия, унесшая жизнь модели Марии Переладовой, произошла три года назад — 6 декабря 2022 года — на улице Фрунзе. Как сообщает КП-Новосибирск, 19-летняя девушка подрабатывала трезвым водителем — довозила выпивших автомобилистов до дома. Такой же заказ поступил от новосибирца Дмитрия, который выпивал в бане с друзьями. Вечером девушка на «Субару» приехала за 26-летним Дмитрием на «Сад Дзержинского», чтобы отвезти парня домой. По данным следствия, нетрезвый сибиряк спихнул Марию на пассажирское сиденье и сам пересел за руль.

Через 5 минут «Субару» попал в ДТП напротив ТЦ: врезался в попутное такси, сбил 18-летнюю студентку — ее увезли в больницу с тяжелыми травмами. Потсле «Субару» вылетел на обочину и врезался в дерево.

Мария погибла на месте, Дмитрия вытащили из горящего автомобиля — он получил тяжелые травмы. Погибшую девушку стали обвинять в соцсетях, якобы она была за рулем. Родные не верили – модель аккуратно водила машину.

- Дмитрий почти месяц был в коме, когда очнулся, нас уверял, что ничего не помнит, хотя из больницы писал друзьям СМС: «У меня ДТП, пассажирка погибла». В течение года уголовное дело заводили и вновь закрывали, менялись следователи. Мы доказывали, что дочка не могла быть за рулем, это подтвердила экспертиза: не могла она получить таких травм, если бы была на месте водителя, - рассказала КП-Новосибирск Юлия Переладова, мама погибшей.

В 2025 году Дмитрий оказался на скамье подсудимых, вину признавал частично: якобы он был за рулем, но был трезв — однако анализы крови из больницы это опровергли. Обвиняемый, со слов родных, пытался извиниться и компенсировать моральный вред, перечислив несколько десятков тысяч рублей.

Дзержинский районный суд назначил виновнику 7 лет колонии общего режима и частично удовлетворил иски потерпевших. Родным погибшей Марии присудили 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и расходов на погребение, потерпевшей студентке назначил выплату более миллиона рублей. 

Осужденный подал апелляцию, просили смягчить наказание. 29 ноября 2025 года Новосибирский областной суд отклонил жалобу и приговор вступил в силу без изменений.

- В суде адвокат сделал запрос об имуществе подсудимого, оказалось, что у Дмитрия в собственности только гараж и разбитый автомобиль. С момента приговора прошло четыре месяца, но виновник до сих пор не выплатил нам ни копейки. Мы даже не знаем, работает ли он в колонии, может ли перечислять часть заработка. Приставы уже получили исполнительный лист, но надежды пока мало, - сообщила КП-Новосибирск мама погибшей девушки Юлия. — А страховки у авто не было.

Однако отступать она не намерена:

- Моя дочка была очень добрым, светлым человеком, всегда готова была протянуть руку помощи. Работала, мечтала поступить в вуз, но в 19 лет ее жизнь оборвал пьяный водитель. Маши нет уже 3 года, и каждую годовщину мне пишут ее друзья, откликаются, едут с нами на кладбище. Я надеюсь на справедливость, компенсация нужна и пострадавшей студентке, она до сих пор проходит лечение, - сообщила КП-Новосибирск Юлия Переладова, мама погибшей девушки.

Все новости

В Улан-Удэ жильцам 211 домов сделают перерасчет платы за отопление
03.02.2026 в 14:58
«За четыре месяца водитель не выплатил ни копейки»
03.02.2026 в 14:32
Свинокомплекс в Бурятии оштрафовали на 100 тысяч рублей
03.02.2026 в 14:32
Брикеты для жителей Бурятии становятся роскошью
03.02.2026 в 14:30
В Бурятии мать через суд доказывала родство с сыном
03.02.2026 в 13:41
Улан-удэнец втихую потратил 48 тысяч с карты своего приятеля
03.02.2026 в 13:25
На севере Бурятии прохудился мост через реку Акит
03.02.2026 в 13:21
Головные уборы из Бурятии вошли в «100 лучших товаров России»
03.02.2026 в 13:06
Сербы выпустили книгу про основателя Кяхты на нескольких языках
03.02.2026 в 12:49
В Улан-Удэ строительный магнат утянул на скамью подсудимых сразу пять человек
03.02.2026 в 12:17
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ строительный магнат утянул на скамью подсудимых сразу пять человек
За подлоги при строительстве «хусаевских» школ будут судить сотрудников «РосКапСтроя»
03.02.2026 в 12:17
В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП не соблюдая дистанцию
В аварии пострадала 49-летняя женщина
03.02.2026 в 10:13
В пригороде Улан-Удэ стая собак загрызла сородича
Выяснилось, что псы не бездомные
03.02.2026 в 10:05
На трассе в Бурятии внедорожник насмерть сбил человека
ДТП случилось возле поселка Мантуриха
03.02.2026 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru