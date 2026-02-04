Происшествия 04.02.2026 в 06:00
В Бурятии застреливший человека бизнесмен попросил «условку»
Но суд остался глух к его доводам
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении предпринимателя из Тарбагатайского района Александра Куделина. Стреляя по мишени из карабина с тепловизором, 65-летний бизнесмен случайно попал в стоявшего неподалеку человека. Райсуд приговорил его к году исправительных работ, однако такой вердикт предпринимателя не устроил.
Как уже сообщал «Номер один», бизнесмен решил пристрелять свой карабин «CZ-527» с оптическим прицелом и функцией тепловизора. В качестве мишени использовался стакан с кипятком. От него исходило тепло, поэтому опробовать тепловизор на такой цели было удобно.
Предприниматель сделал пару выстрелов с расстояния 30 метров, потом отошел на 120 метров и снова начал целиться в стакан. В этот момент недалеко от мишени находился человек. Кто это был, материалы дела не раскрывают, вероятно, он помогал бизнесмену пристреливать карабин.
Прозвучал выстрел, и он оказался роковым. Стрелок спутал тепловой след от стакана со следом человека и попал тому в шею. Раненый почти сразу умер от обильной кровопотери.
После происшествия на бизнесмена возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
На суде Куделин признал вину и раскаялся. Он и потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Ходатайство подсудимый мотивировал тем, что полностью оплатил расходы на погребение погибшего, оказал его семье финансовую помощь, принес извинения. Также он подписал соглашение, взяв на себя обязательство содержать детей погибшего до их совершеннолетия. Кроме того, он положительно характеризуется, активно занимается волонтёрской деятельностью по поддержке участников спецоперации.
Против такого исхода дела возражал гособвинитель. Суд, заслушав доводы сторон, ходатайство отклонил.
Рассмотрение дела прошло в особом порядке. При назначении наказания суд учел множество смягчающих обстоятельств. Так, помимо уже упомянутых, к делу были приобщены положительные характеристики, которые бизнесмену дал участковый, глава поселковой администрации и ветеранская организация отдела внутренних дел. Учтены были также почетная грамота и благодарности, которыми награждали предпринимателя.
Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.
В итоге Тарбагатайский районный суд постановил приговорить бизнесмена к году исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.
Однако Александра Куделина такой приговор не устроил. Он подал апелляционную жалобу, где просил снизить ему срок наказания до 2 месяцев исправительных работ, да и их назначить условно.
«Районный суд не учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств положительные характеристики по месту жительства и работы, активное осуществление волонтерской деятельности по оказанию помощи участником СВО, а также местным сельским учреждениям, наличие благодарственного письма от 2025 года от администрации Пестеревской общеобразовательной школы за оказание спонсорской помощи. Я вину признал, раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, достиг пенсионного возраста 65 лет, к уголовной ответственности не привлекался, являюсь генеральным директором охотничьего хозяйства, имею грамоты и благодарности. С учетом изложенного, полагаю, что перестал быть общественно опасным», - напирал в своей жалобе бизнесмен.
В свою очередь, заместитель прокурора Тарбагатайского района против удовлетворения жалобы возражал.
Рассмотрев доводы сторон, Верховный суд Бурятии пришел к выводу, что приговор райсуда вынесен законно и обосновано. Все смягчающие обстоятельства при оглашении вердикта были учтены, а оснований для применения условного осуждения в деле не имеется.
Таким образом, приговор вступил в законную силу. Место исправительных работ Куделину определит орган местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией в районе его места жительства.
