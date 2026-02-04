Происшествия 04.02.2026 в 09:03

Из-за экстремального мороза в аэропорту Улан-Удэ произошел авиационный инцидент

Самолет из Москвы не смог с первого раза выпустить закрылки и ушел на второй круг
Текст: Иван Иванов
Из-за экстремального мороза в аэропорту Улан-Удэ произошел авиационный инцидент
Фото: архив «Номер один»
С 29 января по 2 февраля в России произошло восемь случаев поломок самолетов, квалифицированных «Росавиацией» как авиационные инциденты, сообщает телеграмм-канал «Авиаторщина».

Так, 31 января во время захода на посадку в аэропорту Улан-Удэ экипаж Boeing 738 (RA-73105) «Аэрофлота», следующего из Москвы, доложил об отказе системы выпуска закрылков — они остались в промежуточном положении на 5-10°.

После ухода лайнера на второй круг в зону ожидания, закрылки удалось выпустить от резервной системы в положение 15°. И после повторного захода пилоты выполнили благополучную посадку в аэропорту «Байкал». 

Днем ранее рейс Airbus A321 (RA-73416) S7 Airlines, следовавший из Новосибирска, после двух неуспешных заходов на посадку в аэропорт Магадана по причине сдвига ветра, был вынужден уйти на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский. За час до прибытия экипаж, заранее определивший, что при посадке в Елизово остаток топлива будет меньше аварийного, предусмотренного на полёт в зоне ожидания в течение получаса, объявил сигнал бедствия. Диспетчеры обеспечили борту оптимальный маршрут. Вскоре пилоты совершили благополучную посадку при видимости ниже минимума. 

Всего за пять дней в стране произошло восемь авиационных инцидентов. Часть из них была связана с экстремальной холодной и ветреной погодой, воцарившейся на большей части территории страны. Даже совершенная авиационная техника испытывает серьезные испытания при экстремальных морозах ниже 30 градусов.
